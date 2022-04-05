Импортозамещение по‑челябински: компания разработала замену зарубежным обогревателям для электротранспорта

Продукция уже вытеснила обогревательные системы компании Siemens

Группа компаний ПСО из Челябинска создала энергоэффективные нагревательные элементы «ЗЕБРА-ЭВО 300». Разработку высоко оценили эксперты «Стартап-платформы ТМХ» в области городского рельсового транспорта. Изобретение челябинских инженеров способно заменить импортные аналоги и готово к использованию при отоплении кабин локомотивов и вагонов метро, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Уже сейчас обогреватели «Зебра» вытеснили продукцию компании Siemens на скоростных электропоездах «Ласточка» и другом подвижном составе РЖД.

«Мы продолжаем работу, начатую еще в 2014 году совместно с НПО „Горизонт“, на данный момент производя уже усовершенствованные нагревательные элементы для „Ласточек“ и грузовых локомотивов. И буквально на прошлой неделе прошли отбор поставщиков продукции и технологий стартап-платформы „Сколково“ и „Трансмашхолдинга“», — прокомментировал директор Группы компаний ПСО Игорь Панасюк.

При производстве своих нагревателей предприятие использует алюмо-полимерный композит. Конструкция представляет собой многослойный сэндвич: нихромовая нить располагается между двух полимерных пленок, облаченных в алюминиевую фольгу. Нагреватель «ЗЕБРА-ЭВО 300» слабогорючий, трудновоспламеняемый и не распространяет пламя. Почти все компоненты продукции отечественные. Лишь ряд материалов приходится закупать за рубежом, например пленку — в Индии, а специальный клей — в Китае.

Челябинские нагреватели пользуются большим спросом. В начале марта потребители раскупили со склада завода все запасы, и сейчас предприятие активно наращивает объемы выпуска новой продукции.