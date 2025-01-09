Иммунитет к метапневмовирусу есть у всех челябинцев старше 10 лет

Напугавший россиян возбудитель ОРВИ известен вирусологам с конца 1950-х годов

Метапневмовирус, который в новогодние каникулы внезапно стал новой страшилкой для жителей страны и Челябинской области, оказалось, давно знаком вирусологам. По словам главного пульмонолога южноуральского Минздрава Владимира Антонова, этот возбудитель ОРВИ известен еще в 50-х годах XX века.

«Метапневмовирус — это не новый возбудитель сезонных ОРВИ. Он циркулирует круглый год и может диагностироваться в 10% случаев заболеваний нижних дыхательных путей, и в 5% — верхних», — поясняет эксперт.

По его словам, все дети к 10 годам уже имеют иммунитет к этому вирусу, а повторные заболевания могут быть спровоцированы ослаблением общего иммунитета, поэтому более подвержены заболеванию дети младшего возраста и пожилые.

«В подавляющем варианте преобладает легкое течение инфекции, официальных и достоверных данных о повышенной контагиозности и тем более смертности по причине метапневмовируса нет», — подчеркивает Владимир Антонов.

Метапневмовирус диагностируется методом ПЦР в мазках из полости носа и ротоглотки (Но такая необходимость возникает только в случае тяжелого течения заболевания), какое-либо специфическое лечение отсутствует. Основное значение имеет профилактика заражения.

«Поскольку основной путь заражения воздушно-капельный, актуален масочный режим, методы социального дистанцирования», — говорит доктор.

Он также напоминает об опасности самолечения: заболел — вызови врача.