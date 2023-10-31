Иммерсивный форум «Евразийские ворота» пройдет в Костанайском филиале ЧелГУ

На мероприятие приглашают представителей бизнеса, власти и медиасферы

В Костанайском филиале ЧелГУ проведут Международный иммерсивный форум «Евразийские ворота». Мероприятие, которое организуют АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий и Челябинский государственный университет, укрепит сотрудничество приграничных территорий России и Казахстана, сообщает пресс-служба вуза.

Гости форума примут участие в четырех дискуссионных панелях. Взаимодействие СМИ обсудят на треке «Путь слова», развитие творческих объединений — на треке «Путь хлеба». Экономическое развитие территорий станет предметом для обсуждения на треке «Путь шелка», а экологические проблемы — на треке «Путь воды».

«Каждый из треков раскрывает актуальные проблемы и позволяет найти конструктивные решения, установив долгосрочное сотрудничество», — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Иммерсивная часть форума позволит гостям погрузиться в традиционную культуру Казахстана и Южного Урала. К диалогу приглашаются представители власти, бизнеса, научного сообщества, СМИ, общественные организации и специалисты по работе с молодежью. Нужна предварительная регистрация.