Имам из Пласта написал в прокуратуру об ущемлении мусульман в местной школе

В учебное заведение отправят комиссию из представителей разных ведомств

Имам мечети из Пласта Раис Султанов попросил прокуратуру проверить работу школы, где учатся его сыновья. Подростками, которые очень религиозны, не разрешают совершать намаз в школе. А другой возможности проводить обряд у ребят нет. Кроме того, считает отец, его детям навязывают православную культуру.

Мама мальчиков рассказала, что проблемы в школе начались еще в первом классе.

«На одном из уроков школьникам задали читать стихотворение Майкова „Христос воскрес!“ Но мои отказались — нам не положено. Позже класс рисовал пасхальные яйца. Сыновья не стали. Один из них нарисовал мечеть, а второй — просто дом. После этого нас вызвали к директору. Я попробовала объяснить: вы нарушаете наши права. А мне сказали: „вы у нас живете“. У кого у вас? Я и муж родились в Пласте, и наши предки родились в Пласте», — обижается Фарзана Султанова.

После этого разговора сыновей имама перевели в другую школу. Сегодня мальчики учатся в седьмом классе, и их права опять ущемляют. Время намаза совпадает с уроками в школе. Периодически мальчики отлучаются на молитву. По словам мамы, дети уходят молится под лестницу, чтобы никому не мешать. И все же это не нравится педагогам.

Султановых попросили проводить обряд дома. Но бегать туда-сюда неудобно. Тем более, что намаз длится всего несколько минут.

Отец парнишек просит прокуратуру восстановить справедливость и предоставить его детям право совершать намаз в школе. Отстаивать права детей ему помогает Руслан Нагиев.

«Родители школьников из Челябинской области добиваются соблюдения своих прав. Их детям запрещают читать намаз в школе при этом на уроках дети вынуждены петь христианские псалмы и учить пасхальные стихи. Интересно, какая была бы реакция детей из немусульманских семей, если бы в школе им пришлось заучивать Коран на распев?», — задает риторический вопрос адвокат.

После того, как Нагиев открыто рассказал о конфликте в социальных сетях, с Пласт приедет комиссия, состоящая из представителей нескольких ведомств, в том числе минобра области и ФСБ.

«В школе никто не навязывает православие. Даже в рамках факультативного курса „Основы религиозной культуры и светской этики“, который читается в четвертом классе, только около 7% детей выбирают курс „Православие“. Большинство посещают уроки по светской этике. Да, различные элементы православной культуры встречаются на других уроках. Однако их нужно воспринимать как элемент мировой художественной культуры. Например, „Ave Maria“ уже не молитва, а великое произведение Шуберта. Я не думаю, что учитель, который предлагала раскрашивать пасхальные яйца, на самом деле хотела кого-либо оскорбить», — пояснила корреспонденту ИА «Первое областное» пресс-секретарь Министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Также наш собеседник заметила, что школа является светским учреждением и формально не обязана создавать условия для проведения религиозных обрядов.