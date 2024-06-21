Илья Авербух выступит на Дне молодежи в Челябинске

Он поделится своим опытом и ответит на вопросы участников встречи

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29 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина состоится День молодежи «МолФест». На площадке «Лекторий. Знание» одним из спикеров станет призер Олимпийских игр хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, сообщает главное управление молодежной политики Челябинской области.



Выступление лектора пройдет в рамках просветительского проекта для молодежи «Знание. Карьера» Российского общества «Знание». Главной темой станет «Трудиться. Верить. Побеждать‎». Илья Авербух поделится личным опытом, который закалил его характер, а также ответит на вопросы участников встречи.

Также на площадке «Лекторий. Знание» будут выступать региональные спикеры, которые затронут темы: «Зумеры против бумеров‎: как наши различия влияют на отношения с родными?‎», «‎Это лето будет незабываемым!‎», «Путешествуем всей семьей по Южному Уралу», «Закулисье андеграунд-культуры», «Формула счастья. Научно доказанные способы сделать свою жизнь счастливее» и другие.

Южноуральцы смогут поучаствовать в различных мастер-классах, лекциях, спортивных мероприятиях и других интерактивах. Вся программа делится на актуальные для молодежной аудитории направления: «Просвещение», «Карьера», «Добро», «Креатив», «Возможности», «Дружба», «Спорт», «Наука».

Мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатором выступает АНО «Молодежь Южного Урала».

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.



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