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29 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина состоится День молодежи «МолФест». На площадке «Лекторий. Знание» одним из спикеров станет призер Олимпийских игр хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, сообщает главное управление молодежной политики Челябинской области.
Выступление лектора пройдет в рамках просветительского проекта для молодежи «Знание. Карьера» Российского общества «Знание». Главной темой станет «Трудиться. Верить. Побеждать». Илья Авербух поделится личным опытом, который закалил его характер, а также ответит на вопросы участников встречи.
Также на площадке «Лекторий. Знание» будут выступать региональные спикеры, которые затронут темы: «Зумеры против бумеров: как наши различия влияют на отношения с родными?», «Это лето будет незабываемым!», «Путешествуем всей семьей по Южному Уралу», «Закулисье андеграунд-культуры», «Формула счастья. Научно доказанные способы сделать свою жизнь счастливее» и другие.
Южноуральцы смогут поучаствовать в различных мастер-классах, лекциях, спортивных мероприятиях и других интерактивах. Вся программа делится на актуальные для молодежной аудитории направления: «Просвещение», «Карьера», «Добро», «Креатив», «Возможности», «Дружба», «Спорт», «Наука».
Мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатором выступает АНО «Молодежь Южного Урала».
Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.
Возрастные ограничения 0+
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