Сегодня, 14 мая, со дня создания Ильменского государственного заповедника исполняется 105 лет. Это один из первых заповедников, созданных на территории Челябинской области. А еще это уникальное место, где собраны почти все известные горные породы и огромное количество минералов.
Ильменский заповедник также является старейшим на Южном Урале природоохранным и научно-исследовательским госучреждением и входит в состав Южно-Уральского научного центра Уральского отделения РАН.
«Вот уже более века коллектив заповедника выполняет важную миссию по сохранению природного комплекса, экологическому просвещению гостей и жителей Челябинской области, ведет масштабную исследовательскую работу. И в минувшем ХХ веке, и уже в первые десятилетия нынешнего столетия здесь были найдены новые минералы, совершены значимые научные открытия»,— подчеркнул губернатор Алексей Текслер.
Ильменский заповедник занимает внушительную площадь — свыше 303 квадратных километров. Там находится более 950 видов растений, в том числе включенных в Красную книгу, 30 озер, свыше 70 горных пород и более 260 минералов, 16 из которых впервые в мире открыли именно в Ильменах. А еще Ильменский заповедник — это богатый животный мир: ученые насчитывают здесь 57 видов млекопитающих и более 170 видов птиц.