Ильменский заповедник в Челябинской области отмечает 105‑летие

В «музее под открытым небом» собраны почти все известные горные породы

Сегодня, 14 мая, со дня создания Ильменского государственного заповедника исполняется 105 лет. Это один из первых заповедников, созданных на территории Челябинской области. А еще это уникальное место, где собраны почти все известные горные породы и огромное количество минералов.

Ильменский заповедник также является старейшим на Южном Урале природоохранным и научно-исследовательским госучреждением и входит в состав Южно-Уральского научного центра Уральского отделения РАН.

«Вот уже более века коллектив заповедника выполняет важную миссию по сохранению природного комплекса, экологическому просвещению гостей и жителей Челябинской области, ведет масштабную исследовательскую работу. И в минувшем ХХ веке, и уже в первые десятилетия нынешнего столетия здесь были найдены новые минералы, совершены значимые научные открытия»,— подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Ильменский заповедник занимает внушительную площадь — свыше 303 квадратных километров. Там находится более 950 видов растений, в том числе включенных в Красную книгу, 30 озер, свыше 70 горных пород и более 260 минералов, 16 из которых впервые в мире открыли именно в Ильменах. А еще Ильменский заповедник — это богатый животный мир: ученые насчитывают здесь 57 видов млекопитающих и более 170 видов птиц.