Иларионов день: узнаем, какой будет зима

С этим днем связано много примет, и многие из них касаются первого выпавшего снега

Говорят, если в Иларионов день ярко светит солнце, значит, в ближайшие несколько дней потеплеет. И правда: после двух довольно холодных дней в Челябинской области станет теплее. А какие еще существуют приметы в Иларионов день? И вообще, что это за праздник такой? Разбираемся вместе с ИА «Первое областное».

3 ноября, в Иларионов день, верующие православной церкви почитают сразу двух святых с одним и тем же именем — Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. Первый считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине. Второй основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро. Обитель стала важным религиозным центром: благодаря ей православие быстро распространялось среди местных жителей.

Традиционно на Руси Иларионов день совпадал с первыми заморозками, и именно 3 ноября нередко выпадал первый снег. Крестьяне откладывали запланированные поездки на другой день, поскольку под припорошенным путем могли скрываться ямы и колдобины, и полагали, что поездки навлекут несчастья и беды. Так и появились такие народные приметы: «Первая пороша — не путь» и «Припорошенный путь — под стать тихой душе: потемки».

Вообще в этот день особенно следили за выпавшим снегом. Благодаря многолетним наблюдениям появились следующие приметы:

Если в Иларионов день снег выпал и не растаял на деревьях, значит, не растает и на земле.

Если снег выпал на сырую землю и не растаял, то весной рано зацветут подснежники.

Если снег лег на мерзлую землю, следующий год будет богатым на урожай.

Обращали внимание на Руси и на листья. Если они не полностью опадали с деревьев в Иларионов день, то зима обещала быть холодной.

Как и на все церковные праздники, в Иларионов день не рекомендуется обижаться, негативно мыслить, оскорблять кого-либо. Кроме того, запрещается подбирать что-то с дороги: считается, что это принесет несчастье.