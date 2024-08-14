Икону Спаса Нерукотворного доставили в челябинский собор Рождества Христова

Икона пробудет в Челябинске весь день

Сегодня в собор Рождества Христова доставили икону Спаса Нерукотворного. Ее подарил участникам специальной военной операции президент России Владимир Путин. Святыня побывала во многих подразделениях СВО. Сегодня копию доставили в Челябинск.



«Копия также была изготовлена по просьбе президента и имеет уже большую историю. Она прошла всю зону спецоперации, побывала во всех местах проведения. И сейчас этот образ провозится по воинским частям нашего Отечества, чтобы и воины, и все люди могли помолиться и попросить Господа Бога о Победе в настоящей непростой битве. Радостно, что в наш город этот образ прибыл», — отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Оригинал находится в храме воинской славы в Москве.

Икона пробудет в храме весь день, а вечером, в 19:00, святой образ для поклонения повезут на военный аэродром «Чкаловский» Московской области.