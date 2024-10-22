Иконописцы возобновили роспись Христорождественского собора в Челябинске

Мастера украшают крестильный храм

Бригада известного иконописца Алексея Вронского приступила к росписи крестильного храма кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Часть помещения была расписана еще в апреле этого года, теперь мастера будут украшать оставшуюся часть. Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, на богослужения это не повлияет.

«К открытию храма в апреле 2024 года бригада расписала восточную часть помещения — в алтаре и над солеей. Теперь мастерам предстоит украсить церковной живописью остальное пространство крестильного храма. Расписывать начнут с правой, южной части помещения»,— уточнили в епархии.

Рабочие уже смонтировали для иконописцев строительные леса. Места, где будут проводиться работы, отгородили от остальной части храма плотной пленкой.

Несмотря на роспись храма, богослужения будут идти в обычном режиме. Также священники продолжат венчать и крестить прихожан.