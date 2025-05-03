Иконка Христа в пластиковом футляре, находящаяся в шлеме бойца из Челябинской области, спасла его от смертельной пули в зоне СВО. Об этом сообщил клирик челябинского храма мученика Иоанна Воина Георгий Клюшин, окормляющий бойцов, передает пресс-служба Челябинской епархии.
Уточняется, что пуля пробила шлем и застряла неподалеку от того места, где была спрятана иконка. На голове бойца — ни царапины. Такое спасение жизни бойца в епархии назвали невероятным.
Ранее мы сообщали о том, что в челябинский Свято-Симеоновский кафедральный собор доставили мощи великомученицы Варвары.