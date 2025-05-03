Иконка в шлеме спасла бойца СВО из Челябинской области от смертельной пули

Снаряд застрял в месте, где находился образ Христа

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Иконка Христа в пластиковом футляре, находящаяся в шлеме бойца из Челябинской области, спасла его от смертельной пули в зоне СВО. Об этом сообщил клирик челябинского храма мученика Иоанна Воина Георгий Клюшин, окормляющий бойцов, передает пресс-служба Челябинской епархии.

Уточняется, что пуля пробила шлем и застряла неподалеку от того места, где была спрятана иконка. На голове бойца — ни царапины. Такое спасение жизни бойца в епархии назвали невероятным.

Ранее мы сообщали о том, что в челябинский Свято-Симеоновский кафедральный собор доставили мощи великомученицы Варвары.