Ихтиолог, метрдотель: какие необычные вакансии есть на рынке труда в Челябинске

Еще в столице Южного Урала ищут специалиста по написанию текстов с помощью ИИ

В Челябинске есть вакансия управляющего персоналом в ресторане при гостинице — метрдотель. Каких еще редких специалистов ищут в Челябинске, расскажем в материале.

Метрдотелю, кстати, готовы платить зарплату от 50 тысяч рублей. В его обязанности входит организация подготовки зала к мероприятиям, встреча гостей и обратная связь с ними. Человек должен обладать стрессоустойчивостью и уметь общаться с разными людьми.

Еще в Челябинске есть вакансия ихтиолога. Это человек, который ухаживает за водными животными, кормит и лечит их. Платить обещают от 30 тысяч рублей, подойдут кандидаты без опыта, имеющие интерес к рыбоводству.

Одна необычная вакансия, доступная кандидатам без опыта, — специалист по написанию текстов с помощью искусственного интеллекта. Работнику предстоит генерировать тексты через нейросети, соответствующие ТЗ. Неплохо, правда? Предполагаемая зарплата — от 45 до 60 тысяч рублей.

В список необычных вакансий в Челябинске в ноябре попали биолог-охотовед, гравер, работник по разбору досье, актер массовки, библиотекарь в музыкально-нотный отдел, помощник судьи и рабочий экопункта.