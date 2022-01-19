Игрушки для взрослых: девушка из Озерска шьет одежду для коллекционных кукол

Диана Закирова за 2021 год изготовила 160 миниатюрных игрушек, размер которых всего 5—7 сантиметров

Диана Закирова из Озерска вместо работы по профессии выбрала творческий путь: девушка создает уникальные игрушки, размер которых не больше ладони. Также она шьет миниатюрные шапочки и одежду для кукол, которые продает мастерицам по всей стране. Что такое куклы блайз и зачем им одежда, Диана рассказала ИА «Первое областное».





Диана несколько месяцев проработала в юридической и сфере и поняла, что ей это неинтересно. Она решила, что творчество доставляет ей удовольствие, а также приносит заработок, и занялась созданием текстильных игрушек.

«Шью я примерно четыре года. Сначала это были текстильные куклы, чуть позже, около двух лет назад, я перешла на тедди-игрушки. Они очень популярны не только в России, но и за рубежом. Я помню, листала ленту „Инстаграм“ и наткнулась на такого медведя. Он отличался от плюшевых медведей: у него было крепление, которое позволяет голове, рукам и ножкам быть подвижными», — рассказала Диана Закирова.





Позже девушка увлеклась шитьем миниатюрных тыковок, елочек, зайчиков, мишек, лисят и ежиков. Затем она стала создавать кукольные вещи и шапочки, которые не отличить от настоящих. Причем часто эти вещи покупают такие же взрослые женщины и девушки-коллекционеры для своих кукол.

«Мои работы приобретают как для детей, так и для взрослых или в качестве дополнения к куклам блайз. Одежду для блайз — а я шью шапочки — заказывают как коллекционеры кукол, так и мастера для создания образа кукол. Игрушки покупают тоже в дополнение к куклам», — пояснила Диана.





Блайз (англ. Blythe) — коллекционная кукла, отличительной особенностью которой является непропорционально большая по отношению к телу голова. Внутри головы находится глазной механизм, конструкция которого позволяет изменять цвет глаз и направление взгляда куклы. Коллекционеры любят менять внешность кукол, создают наряды и аксессуары для них.

Сейчас Диана полностью перешла на шитье миниатюр.

«Сейчас размер моих игрушек около 5—7 сантиметров, выкройки я рисую сама. Идеи появляются в голове, вдохновляюсь различными иллюстрациями, рисунками из детских книжек. Также часто рассматриваю фотографии в „Пинтересте“. Материалы покупаю в специализированных интернет-магазинах. Сейчас таких магазинов очень много, большой выбор меха, тканей, креплений и прочих материалов для создания игрушек. Много курсов по созданию тедди-игрушек, но я ни на одном не была. Все изучала сама, методом проб и ошибок шила свои первые игрушки», — говорит мастерица.





Девушка рассказала, что для большинства мастеров тедди и блайз — это не хобби, а работа, которая приносит не только удовольствие, но и хороший заработок. Цена коллекционных блайз варьируется от 5 до 30 тысяч рублей. Сама Диана тоже коллекционирует необычных кукол, часть она приобретала сама, какие-то экземпляры получила в процессе творческого обмена.

В 2021 году девушка сшила 160 миниатюрных игрушек. В планах — продажа авторских выкроек и мастер-классы по созданию игрушек.