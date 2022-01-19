Диана Закирова из Озерска вместо работы по профессии выбрала творческий путь: девушка создает уникальные игрушки, размер которых не больше ладони. Также она шьет миниатюрные шапочки и одежду для кукол, которые продает мастерицам по всей стране. Что такое куклы блайз и зачем им одежда, Диана рассказала ИА «Первое областное».
Диана несколько месяцев проработала в юридической и сфере и поняла, что ей это неинтересно. Она решила, что творчество доставляет ей удовольствие, а также приносит заработок, и занялась созданием текстильных игрушек.
«Шью я примерно четыре года. Сначала это были текстильные куклы, чуть позже, около двух лет назад, я перешла на тедди-игрушки. Они очень популярны не только в России, но и за рубежом. Я помню, листала ленту „Инстаграм“ и наткнулась на такого медведя. Он отличался от плюшевых медведей: у него было крепление, которое позволяет голове, рукам и ножкам быть подвижными», — рассказала Диана Закирова.
Позже девушка увлеклась шитьем миниатюрных тыковок, елочек, зайчиков, мишек, лисят и ежиков. Затем она стала создавать кукольные вещи и шапочки, которые не отличить от настоящих. Причем часто эти вещи покупают такие же взрослые женщины и девушки-коллекционеры для своих кукол.
«Мои работы приобретают как для детей, так и для взрослых или в качестве дополнения к куклам блайз. Одежду для блайз — а я шью шапочки — заказывают как коллекционеры кукол, так и мастера для создания образа кукол. Игрушки покупают тоже в дополнение к куклам», — пояснила Диана.
Блайз (англ. Blythe) — коллекционная кукла, отличительной особенностью которой является непропорционально большая по отношению к телу голова. Внутри головы находится глазной механизм, конструкция которого позволяет изменять цвет глаз и направление взгляда куклы. Коллекционеры любят менять внешность кукол, создают наряды и аксессуары для них.
Сейчас Диана полностью перешла на шитье миниатюр.
«Сейчас размер моих игрушек около 5—7 сантиметров, выкройки я рисую сама. Идеи появляются в голове, вдохновляюсь различными иллюстрациями, рисунками из детских книжек. Также часто рассматриваю фотографии в „Пинтересте“. Материалы покупаю в специализированных интернет-магазинах. Сейчас таких магазинов очень много, большой выбор меха, тканей, креплений и прочих материалов для создания игрушек. Много курсов по созданию тедди-игрушек, но я ни на одном не была. Все изучала сама, методом проб и ошибок шила свои первые игрушки», — говорит мастерица.
Девушка рассказала, что для большинства мастеров тедди и блайз — это не хобби, а работа, которая приносит не только удовольствие, но и хороший заработок. Цена коллекционных блайз варьируется от 5 до 30 тысяч рублей. Сама Диана тоже коллекционирует необычных кукол, часть она приобретала сама, какие-то экземпляры получила в процессе творческого обмена.
В 2021 году девушка сшила 160 миниатюрных игрушек. В планах — продажа авторских выкроек и мастер-классы по созданию игрушек.