Лишенная родительских прав жительница Полетаево арестована на трое суток за уклонение от обязательных работ, назначенных судом за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
Женщина, ведущая асоциальный образ жизни, задолжала ребенку более полумиллиона рублей. Судебные приставы неоднократно пытались привлечь ее к общественно полезному труду, но не могли застать должницу дома — как объясняли ее постояльцы, она вышла минуту назад и вот-вот вернется.
«На днях приставы в очередной раз нанесли визит должнице. И снова был ответ от открывшего дверь потрепанного гражданина: вышла буквально минуту назад. Приставы решили осмотреть жилище и нашли должницу за дверью комнаты», — рассказали в пресс-службе.
На женщину составили протокол. Суд отправил ее под арест. Если дамочка не возьмется за ум, в будущем ей грозит уголовное дело за уклонение от исполнения административного наказания, а также 15 суток ареста.