Игра в прятки закончилась арестом для алиментщицы из Челябинской области

Женщина задолжала ребенку полмиллиона рублей

Лишенная родительских прав жительница Полетаево арестована на трое суток за уклонение от обязательных работ, назначенных судом за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Женщина, ведущая асоциальный образ жизни, задолжала ребенку более полумиллиона рублей. Судебные приставы неоднократно пытались привлечь ее к общественно полезному труду, но не могли застать должницу дома — как объясняли ее постояльцы, она вышла минуту назад и вот-вот вернется.

«На днях приставы в очередной раз нанесли визит должнице. И снова был ответ от открывшего дверь потрепанного гражданина: вышла буквально минуту назад. Приставы решили осмотреть жилище и нашли должницу за дверью комнаты», — рассказали в пресс-службе.

На женщину составили протокол. Суд отправил ее под арест. Если дамочка не возьмется за ум, в будущем ей грозит уголовное дело за уклонение от исполнения административного наказания, а также 15 суток ареста.