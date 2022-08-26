Игорь Михайлов: «Выплаты бойцам именных батальонов — попытка отдать должное нашим героям!»

Председатель совета шефов воинских частей Челябинской области — о смысле поддержки контрактников, готовых принять участие в спецоперации

25 августа депутаты ЗСО Челябинской области утвердили еще одну меру социальной поддержки для жителей региона, записавшихся в именные батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец». Каждый боец по окончании боевого слаживания разово получит 150 тысяч рублей. Председатель совета шефов воинских частей области Игорь Михайлов рассказал Первому областному информагентству о смысле введения дополнительных выплат для солдат, и так получающих зарплату из федерального бюджета.



«И суточные по 2000 рублей, и принятый накануне законопроект о единовременных выплатах для солдат именных батальонов — это по-настоящему государственные, очень важные шаги, одно из воплощений замечательной фразы про „своих не бросаем“. Что бы кто ни говорил о том, что мужиков заманивают на службу рублем, это не „заманивание“, а еще один способ отдать должное людям, готовым защитить свою Родину ценой своей жизни.

Будем честными: мы с вами живем на мирном Южном Урале. И коль скоро именно нас будут защищать солдаты именных батальонов, мы и должны позаботиться и об их благополучии, и об их семьях, семьях защитников и героев.

Деньги — не единственная мера поддержки. Мы, например, продолжаем свою программу военно-шефской помощи семьям участников спецоперации. Пока работаем со старыми знакомыми — 90-й танковой дивизией, частями Росгвардии, пограничниками. Но как только мы получим информацию о семьях бойцов именных подразделений — подключимся и постараемся помочь их родным и близким тоже.

Нельзя отмахиваться от того, что кто-то незнакомый где-то далеко будет подставлять за тебя свою голову. Поэтому 3 сентября, в преддверии Дня танкиста и в день официального завершения Второй мировой войны совет шефов планирует, например, в Златоусте большую акцию, посвященную поддержке семей участников СВО. Будут там и чебаркульские танкисты.

Есть ряд предложений по увековечиванию памяти погибших героев спецоперации, прорабатываем вопрос восстановления традиции «именных» танков, боевых машин, названных в честь павших воинов. Такая традиция была распространена в годы Великой Отечественной войны.

Возвращаясь к нашим „Южноуральцу“ и „Южному Уралу“, могу только сказать: делайте свою работу спокойно и не волнуйтесь о близких! Деньги — лишь малая часть того, что Челябинская область может дать вам».