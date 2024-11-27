Игорь Краснов поручил проверить соблюдение ГАИ антикоррупционных требований

Будет дана уголовно-правовая оценка

В Челябинске на встрече с бизнесом генпрокурор России прокомментировал жалобу на ненадлежащую организацию техосмотров автобусов. Также Игорь Краснов поручил проверить соблюдение ГАИ антикоррупционных запретов, требований и ограничений, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

«Проверки надо провести по всей стране, во всех субъектах. Это не разовая ситуация. Надо дать уголовно-правовую оценку и, если будут намеки на прекращение деятельности предпринимателей, безусловно, надо обеспечить мерами защиты»,— отметил генпрокурор.

Ранее Игорь Краснов поручил региональной прокуратуре провести масштабные проверки ЖКХ. Он отметил, что «проблемы жилищно-коммунального хозяйства здесь безмерные». Внимание обратят на работу уполномоченных органов, проверят, куда управляющие компании тратят деньги, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.