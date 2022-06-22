Игорь Ежов: «К нынешним событиям на Украине привели ошибки, сделанные в прошлом»

Руководитель Уральского духового оркестра — о специальной военной операции

Художественный руководитель и главный дирижер Уральского духового оркестра, заслуженный артист России Игорь Ежов поделился с ИА «Первое областное» своим взглядом на проводимую на Украине специальную военную операцию.

«Я считаю, что к ситуации на Украине привел ряд ошибок, сделанных в прошлом. Первая — это решение Хрущева зачем-то подарить Крым Украине. Я понимаю, что он и в страшном сне не мог представить, что Советский Союз может развалиться. Но Крым — это исконно русская территория. Вторая ошибка — это вывод советских войск из Европы. Я сам бывший военный и служил в Германии, руководил внештатным оркестром в артиллерийской бригаде. У нас был паритет с американцами: наши войска — в странах Варшавского договора, их войска — в странах НАТО. А потом мы внезапно все свои войска оттуда вывели, хотя американцы — нет. Теперь пожинаем плоды. На Украине стали появляться планы вернуть Крым, так что решение о проведении специальной военной операции я полностью поддерживаю. И так восемь лет терпели. Сколько людей погибло за это время!» — поделился Игорь Ежов.

Игорь Ежов также прокомментировал влияние зарубежных санкций на сферу культуры. По его словам, на концертной деятельности Уральского духового оркестра санкции никак не сказались.