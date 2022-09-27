Игорь Белехов: «Южный Урал и Донбасс — истинные побратимы»

Координатор «Бессмертного полка» уверен в исторической предопределенности возвращения ДНР и ЛНР в состав России

В донбасских республиках, Запорожской и Херсонской областях 27 сентября завершаются референдумы по вопросу присоединения к России. Координатор общественного движения «Бессмертный полк» по Челябинской области Игорь Белехов в выборе жителей ДНР и ЛНР не сомневается. И считает, что именно в Челябинской области присоединению республик должны быть особенно рады.



«У меня, как у многих жителей ДНР и ЛНР, только один вопрос: почему так долго? Можно не интересоваться политикой, но уж именно для Челябинской области Донбасс — не чужой. И его присоединение к России на Южном Урале можно только приветствовать.



Тому много причин. Именно сюда, в Челябинск, в 1941 году было эвакуировано множество промышленных предприятий, в том числе с Донбасса. С предприятиями приехали рабочие, и тысячи их остались на Южном Урале навсегда, породнились с южноуральцами.



И наоборот, в 1943 году, еще когда шла война, наши добровольцы — ремесленники и ученики фабрично-заводских училищ — уехали на Донбасс его восстанавливать. И точно так же там остались, завели семьи, воспитали детей.



Поэтому для Южного Урала Донбасс — это истинный побратим. Да, недальновидные, можно сказать, вредные решения политиков в свое время нас разлучили. Но я очень рад, что сегодня настало то время, когда Донбасс заявил о своем желании вернуться, и мы, безусловно, должны его поддержать. Потому что так сложилось исторически. Пусть мы разных национальностей, в душе-то мы все россияне».