Идет прием заявок на юбилейную премию «Двигай Че» для молодежи Южного Урала

Победители получат по 50 000 рублей на реализацию своих проектов

В Челябинской области продолжается прием заявок на V юбилейную премию для инициативной молодежи «Двигай Че». Традиционно организаторы ждут проекты от самых активных и творческих ребят в возрасте от 14 до 30 лет. Прием заявок продлится до 22 октября включительно.

В этом году конкурс проходит по семи номинациям. В категории «Социальная инициатива» рассматриваются проекты в области медицины, инклюзии и поддержки населения. Номинация «Культурная инициатива» предназначена для проектов в сфере искусства, спортивной культуры и креативных индустрий. В «Образовательной инициативе» участвуют работы, направленные на развитие образования и профориентации.

Также учреждены специальные номинации: «Народный фаворит» с определением победителя через открытое голосование, «Молодая перспектива региона» для участников 14—18 лет, «Уральская молния» для конкурсантов прошлых лет и «Амбассадорский локомотив» для действующих амбассадоров премии.

Участникам предстоит пройти несколько увлекательных этапов отбора, включая ассесмент-сессию, где они смогут продемонстрировать свои лидерские качества и потенциал проектов.

В этом году в каждой номинации будет выбрано по 5 победителей. Они получат финансовую поддержку в размере 50 000 рублей каждый, а также памятные подарки от партнеров премии.

Подать заявку и узнать подробности можно в официальной группе «ВКонтакте» или в телеграм-канале премии. Премия «Двигай Че» уже пятый год подряд помогает талантливой молодежи Южного Урала реализовывать социально значимые проекты и менять жизнь в регионе к лучшему.