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В Челябинске похолодает до минус 34

В Челябинске похолодает до минус 34
погода , Челябинск , мороз , прогноз
20.12.2016 09:46:45

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

В области ожидается 40-градусный мороз.

Аномально холодная погода сохранятся в Челябинской области. Сегодня в ряде городов, в том числе и в областной столице, были отменены занятия для школьников. Завтра вполне вероятно повторение ситуации.

На Южном Урале аномальные морозы. Сегодня, 20 декабря, в регионе похолодало до минус 34 градусов. При этом синоптики отмечают, что завтра будет еще морознее.

— 21 декабря ожидается облачная с прояснением погода, небольшой снег, на севере до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах снежные накаты. Температура воздуха ночью -30,-35, в горах и низинах до -40. Днем -15,-20, в низинах до -25. Прогнозируется северо-восточный с переходом на  юго-западный 4–9, днем порывы до 15, — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Отметим, что похолодает и в Челябинске. Согласно прогнозам, столбик термометра опустится до минус 34 градусов. Порывы ветра будут доходить до 14 метров в секунду.
Следить за отменой занятий в челябинских школах можно в специальном разделе.

Фото: prikol.ru

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