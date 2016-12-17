В Челябинске похолодает до минус 34

В области ожидается
40-градусный мороз.
Аномально холодная погода сохранятся в Челябинской области. Сегодня в ряде городов, в том числе и в областной столице, были отменены занятия для школьников. Завтра вполне вероятно повторение ситуации.
На Южном Урале аномальные морозы. Сегодня, 20 декабря, в регионе похолодало до минус 34 градусов. При этом синоптики отмечают, что завтра будет еще морознее.
— 21 декабря ожидается облачная с прояснением погода, небольшой снег, на севере до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах снежные накаты. Температура воздуха ночью -30,-35, в горах и низинах до -40. Днем -15,-20, в низинах до -25. Прогнозируется северо-восточный с переходом на юго-западный 4–9, днем порывы до 15, — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.
Отметим, что похолодает и в Челябинске. Согласно прогнозам, столбик термометра опустится до минус 34 градусов. Порывы ветра будут доходить до 14 метров в секунду.
Следить за отменой занятий в челябинских школах можно в специальном разделе.
Фото: prikol.ru