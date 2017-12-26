/ Эксклюзивные интервью и фильм о «Тракторе». Отпразднуй день хоккея на 1obl.tv

27 декабря «Трактор» сыграет последний матч в уходящем году.

Настоящий праздник хоккея на сайте «Первый областной» и телеканале ОТВ состоится 27 декабря. В этот день хоккейный клуб «Трактор» сыграет свой завершающий матч 2017 года, но перед этим фанатов ждет интересная программа, посвященная «Трактору».

Перед завершающим этот год матчем ХК «Трактор» vs «Локомотив» смотрите в эфире сайта 1obl.tv эксклюзивное интервью Сони Гудим, премьеру фильма «Шаг до победы», поздравление известного актера Стаса Ярушина и секреты воспитания Евгения Кузнецова от его родителей. Не пропустите в День хоккея на сайте 1obl.tv. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

В 19:00 «Трактор» выйдет на лед против «Локомотива». Следить за ходом матча с трибуны будет победитель конкурса на лучшее поздравление хоккейного клуба. Голосование продлится до 12:00 27 декабря. Победителю также вручат майку и проведут в раздевалку игроков после матча.