Густая кровь: меры профилактики и лечение

При таком диагнозе врачи рекомендуют вести правильный образ жизни

Кровь — это сложная система, на которую действуют две противоположные силы: кровосгущение и кроворазжижение. У здорового человека они находятся в равновесии и обеспечивают беспрепятственное проникновение в поврежденные ткани. Однако нередко врачи наблюдают нарушение этого процесса, когда кровь становится слишком густой. К чему это может привести и что делать для профилактики, нашим коллегам из издания «Тюменская область сегодня» рассказал врач-флеболог Максим Косарев.

По его словам, сгущение крови может происходить из-за повреждения сосуда, замедления кровотока в нем или нарушения системы гемостаза. Наиболее наглядный пример этого процесса — появление тромбоза, который чаще всего возникает в венах на ногах. Он сопровождается резким отеком, болью в мышцах и посинением участка кожи. В таком случае необходимо сразу же обратиться к врачу, поскольку тромбоз может привести к перекрытию доступа крови к жизненно важным органам.

Для профилактики сгущения крови Максим Косарев советует следить за массой тела, исключить из рациона трансжиры и сократить потребление сахара и животных жиров. Кроме того, необходимо отказаться от курения, вести подвижный образ жизни и соблюдать питьевой режим.