Отправленный накануне 20-тонный гуманитарный груз из Челябинска сегодня прибыл в Орск.
«Сегодня утром зашла гуманитарная помощь из Челябинской области. Получили сапоги, питьевую воду, спальные мешки, предметы бытовой химии. Все то, что на сегодняшний день востребовано пострадавшими от наводнения в городе Орске», — комментирует первый заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрий Кулаков.
Напомним, деньги для закупки гуманитарного груза собраны депутатами всех фракций Законодательного собрания Челябинской области. Сбор гуманитарной помощи проходит по инициативе губернатора Челябинской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Текслера. Отправку груза проконтролировал председатель Законодательного собрания области Олег Гербер.
«Хочу сказать огромное спасибо нашим соотечественникам, жителям Челябинской области, губернатору, тем предприятиям и организациям, которые собрали эту помощь. Орск благодарит!» — поблагодарил Дмитрий Кулаков.
Олег Гербер отметил, что сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка регионам продолжится.
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