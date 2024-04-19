Гуманитарный конвой из Челябинска прибыл в Оренбургскую область

Челябинцы отправили туда вещи для пострадавших от наводнения

«Сегодня утром зашла гуманитарная помощь из Челябинской области. Получили сапоги, питьевую воду, спальные мешки, предметы бытовой химии. Все то, что на сегодняшний день востребовано пострадавшими от наводнения в городе Орске»,

— комментирует первый заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрий Кулаков.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим соотечественникам, жителям Челябинской области, губернатору, тем предприятиям и организациям, которые собрали эту помощь. Орск благодарит!»

— поблагодарил Дмитрий Кулаков.