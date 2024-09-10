Собранная за неделю южноуральцами гуманитарная помощь, в которую вошли канцелярия и оргтехника для школ, пострадавших от взрывов, и материалы, необходимые военнослужащим для строительства блиндажей, прибыла в Донецкую область.

Руководитель АНО «Рука помощи героям» Вадим Смолин сопровождал гуманитарный груз и доставил его до места.

Гумпомощь сотрудники организации собирают на протяжении полутора лет и доставляют адресатам самостоятельно. За это время проехали Луганскую, Донецкую и Запорожскую области.

Собирают вещи по заявкам бойцов и жителей пострадавших территорий.
Следующий сбор откроют для батальона «Южноуралец».