Гулявшего под Челябинском в одиночку пятилетнего мальчика отправят на реабилитацию

Вместе с парнишкой заниматься с психологом будут его родные братья и сестры

В семье парнишки, которого в минувшие выходные прохожие нашли гулявшим по улице без теплой одежды, есть еще четверо братьев и сестер. Все они смогут пройти курс реабилитации у мультидисциплинарной команды специалистов. Об этом в среду, 8 сентября, Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе министерства социальной защиты Челябинской области.

«Минсоц проведет супервизию действий сотрудников социальной защиты. Сейчас первоочередная задача — скорректировать работу с семьей для полного обеспечения прав и законных интересов детей. Оценка действий родителей тоже будет дана в соответствии с действующим законодательством. Также детям предоставят возможность пройти реабилитационный курс в нашем областном ресурсном центре, где с ними будет работать мультидисциплинарная команда специалистов», — заявила министр социального развития региона Ирина Буторина.

Напомним, инцидент с пятилетним ребенком произошел в минувшие выходные. Мальчик, одетый не по погоде, один гулял по микрорайону Вишневая горка и выпрашивал у прохожих еду. Как оказалось, ребенок растет в неблагополучной семье. По словам соседей, отец и мать выпивают. Отец к тому же часто бьет жену и ребятишек. Всего у пары пять несовершеннолетних детей — от 2013 до 2019 годов рождения.