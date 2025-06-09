ГУФСИН Челябинской области получил новые автомобили

Подразделения ведомства разбросаны по всей области, и вопрос передвижения стоит остро

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Челябинске состоялась передача новых автомобилей учреждениям ГУФСИН. Новая техника позволит сотрудникам уголовно-исполнительной системы более оперативно выполнять служебные задачи.



Заместитель губернатора Алексей Фартыгин отметил, что в силу специфики избранной профессии сотрудникам приходится работать в достаточно напряженных условиях. Региональное ГУ ФСИН является крупнейшим в РФ, а его сотрудники с достоинством выполняют служебные задачи.



«Новые, прекрасно укомплектованные автомобили для выполнения рабочих задач получили наши коллеги. Я уверен, что главное управление повысит эффективность своей работы, а это в целом скажется на безопасности жителей Челябинской области», — сказал Алексей Фартыгин.

Новые автомобили будут использовать сотрудники уголовно-исполнительной системы.



«Наши подразделения разбросаны по всей территории области, и вопрос передвижения сотрудников стоит остро. Губернатор предложил помочь нам в выполнении наших задач. И вот это предложение сегодня реализовано», — отметил начальник ГУФСИН России по Челябинской области, генерал-майор внутренней службы Игорь Третьяков.