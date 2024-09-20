Главы Свердловской, Курганской областей и ХМАО поздравили Алексея Текслера со вступлением в должность губернатора

Руководители соседних регионов готовы к плодотворному сотрудничеству

Сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер произнес слова присяги и вступил в должность губернатора Челябинской области. Его поздравили главы Свердловской и Курганской областей, а также губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Видят в вас настоящего лидера и ответственного политика. Уверен, вы сможете вывести Челябинскую область на новый уровень, обеспечить благополучную и безопасную жизнь ее жителям. Рассчитываю на межрегиональное сотрудничество, ведь мы не только добрые соседи, но и надежные партнеры. Мы всегда открыты для диалога, обмена опытом и технологиями. Желаю вам успехов и созидательного настроя», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Доверие президента, мощная поддержка жителей Челябинской области — лучшее подтверждение плодотворности вашей работы. По многим показателям регион занимает лидирующие позиции. Уверен, впереди плодотворные пять лет сотрудничества, направленного на благо наших регионов», — поздравил губернатора глава ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

«Настоящий губернатор последовательно двигается вперед, сохраняя преданность своему делу и любовь к людям. Алексей Леонидович, вы — настоящий губернатор. Желаю успеха на вашем пути», — пожелал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын зачитал протокол о результатах выборов и сообщил, что выборы признаны состоявшимися и действительными.

Алексей Текслер одержал уверенную победу на выборах: за него проголосовали 1 023 767 южноуральцев, что составляет 81,28%.