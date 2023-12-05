Губернатору Алексею Текслеру рассказали об отсутствии почты в поселке

Глава региона поручил решить эту проблему

В поселке Павловском в Брединском районе Челябинской области из-за неработающего почтового отделения местные жители не могут оплатить коммунальные услуги. Губернатор Алексей Текслер сегодня, 5 декабря, во время прямой линии поручил решить эту проблему.



Проблему отсутствия почты жительница поселка Павловского озвучила во время прямой линии с губернатором Челябинской области, которая проходит сегодня. Глава региона Алексей Текслер обратил внимание на то, что несколько недель назад он решал аналогичную ситуацию в Трехгорном. Там из-за нехватки кадров закрылось сразу три отделения.

Алексей Текслер уточнил, что почта в небольшом населенном пункте — это место, где можно не только сделать платежи и получить различные государственные услуги. Она также является социальным объектом.

«Почта сегодня, особенно в небольших населенных пунктах, выполняет много социальных задач, и здесь специалисты быть должны», — сказал губернатор.

В рамках заключенного соглашения с федеральной «Почтой России» в год в регионе строят или реконструируют порядка 40 отделений.

«Не должно быть такого, что в отделении нет специалистов», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер дал указание решить этот вопрос.