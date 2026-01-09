Губернаторские елки прошли для детей в Южноуральске и Кыштыме

С Новым годом и Рождеством ребят поздравил Дед Мороз

Губернаторские елки прошли для детей в Южноуральске и Кыштыме. Для детворы в местных домах культуры организовали спектакли и праздничные шоу.

В Южноуральске в рамках мероприятия состоялось награждение победителей регионального конкурса творческих работ «В ожидании Рождества» в номинации «Рождественская песня». Настоящей гордостью для Южноуральска стала победа академического детского хора «Капель» Детской школы искусств. Коллектив был удостоен диплома I степени. А затем юным зрителям показали спектакль «Как зайцы Новый год проспали» от Челябинского театра драмы имени Орлова.

В Кыштыме в доме культуры металлургов оформили праздничные фотозоны. В фойе второго этажа, по традиции, разместился вертеп, а юных гостей встречал камерный хор имени Валерия Михальченко Челябинской государственной филармонии.

В зрительном зале ребят и педагогов ждала настоящая рождественская сказка — спектакль «Потерялся Новый год» в исполнении артистов из Озерска.

В этом году праздничные представления объединили 13 тысяч детей из 43 муниципальных образований Челябинской области. Все дети получили сладкие подарки от губернатора.