Губернатор взял на контроль ситуацию с дорогами в Копейске после ремонта сетей

«Все главы должны жестко с подрядчиками разговаривать», — Алексей Текслер

Житель поселка Советов в Копейске пожаловался губернатору Алексею Текслеру на разрушенные после работ по водоснабжению дороги и бездействие местной администрации. По словам заявителя, несмотря на неоднократные обращения, вопрос не решается. На прямой линии продемонстрировали фото дорог, оставленных без благоустройства после коммунальных ремонтов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор напомнил, что проблеме дорог в муниципалитете уделяется особое внимание.

«В центральной части ситуация сильно изменилась. Что касается поселков, эта проблема существует… Я и главу прошу взять на особый контроль, потому что по Копейску вопросов, конечно, по дорогам много», — заявил Алексей Текслер.

Глава Копейска Светлана Логанова подтвердила проблему, пояснив, что речь идет о невосстановленном благоустройстве после работ водоканала и других организаций. Она сообщила, что все случаи взяты на контроль в «ручном режиме», а вопрос не будет закрыт, пока подрядчики не приведут территории в порядок.

Также в следующем году планируется увеличить финансирование ремонта дорог, в том числе грунтовых.

Алексей Текслер поручил своему заместителю Андрею Фалейчику усилить контроль за действиями подрядчиков, выполняющих коммунальные работы.

«Все главы должны прямо жестко с подрядчиками разговаривать. Замена труб не является единственным, что нужно сделать. Дороги и тротуары после ремонтов тоже должны быть в отличном состоянии», — подчеркнул губернатор.