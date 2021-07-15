Губернатор Челябинской области выразил соболезнования родным и близким Анатолия Гостева

Прощание с народным учителем пройдет в воскресенье, 18 июля

В четверг, 15 июля, стало известно об уходе из жизни легендарного педагога Анатолия Германовича Гостева. Народный учитель Российской Федерации, основатель и бывший директор челябинского лицея № 11, руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в Советском районе Челябинска скончался на 79-м году жизни. Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного, передает пресс-служба правительства региона.

«Анатолий Германович был яркой, неординарной личностью, настоящим подвижником новаторской педагогики, которая более чем на полвека стала главным делом жизни этого замечательного человека. Под его руководством лицей № 11 получил всероссийскую известность, а его выпускники стали желанными абитуриентами в самых престижных вузах страны. В своей педагогической и широкой жизненной практике Гостев всегда приветствовал все новое, был искренним противником косности, обскурантизма, антинаучных теорий, и эту принципиальную позицию он сумел передать тысячам своих учеников. Светлая память об Анатолии Германовиче Гостеве навсегда останется в сердцах южноуральцев и всех, кто знал и любил этого сильного духом, целеустремленного и удивительно многогранного человека», — отзываются об Анатолии Гостеве в правительстве региона.

Глава Челябинска Наталья Котова и администрация города присоединилась к соболезнованиям. В мэрии выражают глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной Анатолия Германовича и передают, что с его именем в Челябинске по праву связывают смелые педагогические эксперименты. Он навсегда вписал свое имя в историческую летопись нашего города. До последнего дня Анатолий Германович работал на благо Челябинска, входя в состав правления Фонда развития города.

Прощание с Анатолием Германовичем Гостевым пройдет в воскресенье, 18 июля, с 12:30 до 13:30 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32).

