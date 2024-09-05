Губернатор вручил награды лучшим сотрудникам челябинской птицефабрики

Алексей Текслер поставил задачу увеличить выпуск яиц до одного миллиарда штук в год

Сегодня одной из крупнейших птицефабрик на Урале — АО «Птицефабрика Челябинская» исполнилось 50 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив агропредприятия с юбилеем и вручил региональные награды лучшим сотрудникам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



За время работы фабрики свой труд в ее развитие вложили несколько поколений. Предприятие сохранили в его сложное время реформ, а в период подъема там внедрили новые подходы и технологии.

«Рад, что он продолжается, и „Птицефабрика Челябинская“ сегодня один из лидеров по яичному направлению в стране. Коллектив компании вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Южного Урала и всей страны, позволяет нашему региону быть лидером. По итогам прошлого года мы заняли третье место по производству яиц из всех регионов страны. И основной вклад — это вклад ЧепФы», — сказал Алексей Текслер.

На предприятии идет масштабная программа модернизации. За счет строительства птичников выпуск яиц в следующем году планируют нарастить до 900 миллионов штук. Глава региона ориентирует руководство птицефабрики увеличить выпуск до одного миллиарда яиц в год.

«Рост объемов потребует создания новых рабочих мест, вырастут отчисления в бюджет, а жители области смогут по-прежнему покупать качественную и доступную по цене продукцию местного производства», — отметил губернатор.

Компания подписала декларацию о добровольном ограничении цен на куриное яйцо.

«Расцениваю такой шаг как проявление высокой социальной ответственности предприятия и реальной заботы о людях. Поддерживаю и стремление компании укреплять кадровый потенциал агропромышленной сферы», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что птицефабрика подарила Южно-Уральскому аграрному госуниверситету оборудование, которое будет использоваться в новом межуниверситетском кампусе.

«Приветствую готовность предприятия вкладывать средства в подготовку специалистов», — отметил губернатор.

Алексей Текслер вручил сотрудникам предприятия государственные и региональные награды: Почетные грамоты и Благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, звания «Почетный работник АПК России» и «Почетный работник сельского хозяйства Челябинской области», Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора Челябинской области.