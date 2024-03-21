Губернатор вручил южноуральцам заслуженные награды и медали

Среди номинантов — семья с пятью дочерьми

В резиденции губернатора Челябинской области сегодня не по-будничному оживленно и празднично. Глава региона Алексей Текслер вручил государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области 48 ее жителям. Среди номинантов — многодетная семья Зариповых из Миасса, строители, инженеры, работники транспортной и энергетической сферы, работники ракетно-космической, машиностроительной, металлургической отраслей. Наградил глава региона и Елену Коузову, много лет отдавшую сфере образования региона. С корреспондентом информагентства Елена Александровна поделилась, какую награду считает самой почетной в своей жизни.







«У нашей области особая ответственность. Мы были, есть и будем опорным регионом для нашей страны. Главное наше богатство — жители Челябинской области. Талантливые, трудолюбивые, преданные своему делу, своему региону, своей стране профессионалы. Лучших из которых мы чествуем и поздравляем. Каждый из вас достиг высоких результатов в своей профессии. Именно вы своим трудом делаете Южный Урал сильным, успешным, процветающим», — обратился к присутствующим Алексей Текслер.

Среди награждаемых присутствовала многодетная семья из Миасса. Отец семейства Эльмир Зарипов признался, что быть родителем пяти девочек — это большое счастье. Однако он намерен идти за пополнением — мальчиком.





«Приходишь домой, а тебя там ждут. Выбегают из всех комнат и кричат: „Папа! Папа пришел!“ Рад, что достоин этой награды», — сказал Эльмир Зарипов.





За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей семью наградили медалью ордена «Родительская слава».

Елена Коузова за 40 лет прошла путь от учителя школы до исполняющего обязанности министра образования Челябинской области (в этом году она ушла в отставку). В разговоре с журналистами призналась, что за всю свою карьеру она так и не смогла привыкнуть к публичности. Она поделилась, что самую главную награду получила в 10 лет — грамоту Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

«В 10 лет, когда только начинается пионерский путь. В Москве вручали в очень торжественной обстановке. Я до сих пор помню этот момент. После этого было много разных наград за профессиональную деятельность. Эту награду я вспоминаю с особым трепетом. Наверное, она дала жизненный толчок, который потом был в моей жизни. Я очень непубличный человек, несмотря на мою публичность на протяжении жизни», — сказала Елена Коузова.





За деятельность по организации и развитию образования в Челябинской области, вклад в реализацию государственной социальной политики ее наградили медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.

«Это признание заслуг не только моих, а того большого коллектива, в котором я на протяжении многих лет работала, который возглавляла, который для меня — вся моя жизнь», — сказала Елена Коузова.

Начальник отдела Государственного ракетного центра имени академика Макеева Сергей Маханьков работает на предприятии почти 50 лет. За заслуги в развитии ракетно-космической отрасли и многолетнюю добросовестную работу его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«В 74-м году я приехал в Миасс. Тогда предприятие называлось не ГРЦ, а Конструкторское бюро машиностроения. Без малого почти 50 лет проработал. Был инженером, сейчас работаю начальником в проектном отделе, в котором начинается разработка любого изделия, любой ракеты, любого комплекса», — поделился Сергей Маханьков.

Алексей Текслер в завершение выступления еще раз поблагодарил всех собравшихся и попросил передать слова благодарности коллегам.





«За каждой индивидуальной наградой стоит помощь людей, коллектива», — сказал губернатор.