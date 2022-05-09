Губернатор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в День Победы

Алексей Текслер почтил память погибших и пропавших без вести советских воинов

Сегодня, 9 мая, День Победы в столице Южного Урала начался с возложения цветов и венков к Вечному огню на Аллее Славы. Дань уважения участникам Великой Отечественной войны отдали губернатор Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова, председатель Законодательного собрания региона Александр Лазарев, члены Правительства Челябинской области, представители мэрии, военные, силовики, общественники и ветераны, передает корреспондент Первого областного.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню, посвященной 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В память о погибших Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».

«Дорогие ветераны, уважаемые земляки! Поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы! Сегодня мы отдаем дань памяти нашим героям, воинам Красной армии, которые защитили страну и мир от угрозы фашистской заразы. Их подвиг бессмертен. Сегодня мы вспоминаем тружеников тыла, которые день и ночь ковали победу над врагом в тылу, в легендарных цеха Магнитки и Челябинского тракторного завода. Трудовой фронт проходил в каждом городе, в каждом селе Челябинской области, а легендарное имя Челябинск — Танкоград вошло в историю. Сегодня уже нынешнее поколение наших воинов борется с новой угрозой — неонацизмом, защищая наших соотечественников в Донбассе и на Украине. Мы гордимся ими. Дорогие земляки, поздравляю вас с замечательным праздником 9 Мая. Слава нашим героям-победителям! С праздником, с Днем Победы!» — сказал Алексей Текслер.

В годы Великой Отечественной войны на Южный Урал было перевезено свыше 300 промышленных предприятий, построено 35 новых заводов. Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов.

Для увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, за значительный вклад жителей Челябинска и Магнитогорска в достижении Победы Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина городам Челябинск и Магнитогорск присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».