Губернатор учредил премию лучшим главам поселений в Челябинской области

Алексей Текслер дал старт очередному конкурсу управленцев

В Челябинской области стартовал ежегодный конкурс глав поселений. Управленцы покажут свою эффективность в нескольких испытаниях, за лучшие результаты победители будут премированы: за первое место — 70 тысяч рублей, второе и третье места — 50 и 30 тысяч соответственно. Постановление губернатора опубликовано на портале правовой информации.

Конкурс среди глав поселений проходит ежегодно. Кандидаты должны представить комиссии свои заявки с подробным описанием работы. Среди критериев отбора — прогноз доходов поселения, обучение сотрудников, отсутствие задолженностей за ТЭРы и другие.

Участников конкурса поделят на номинации: глава городского поселения с численностью жителей от 10 тысяч человек, затем до 10 тысяч и глава сельского поселения с численностью жителей от и до 1,5 тысячи человек.