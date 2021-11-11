Губернатор Текслер и глава Росприроднадзора в УрФО обсудили экологические нацпроекты на Южном Урале

Алексей Текслер провел рабочую встречу с Романом Тужиковым, руководителем Уральского управления Росприроднадзора

Темой беседы губернатора Челябинской области Алексея Текслера и начальника Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Романа Тужикова стало исполнение экологических нацпроектов на Южном Урале, сообщает пресс-служба областного правительства.



Глава региона и главный контролер экологической ситуации в УрФО обсудили в первую очередь реализацию федеральной программы «Чистый воздух» и проекта «Чистая страна». В том числе — вопросы, связанные с заключенными в последние два года четырехсторонними соглашениями с промышленными предприятиями — загрязнителями атмосферы. Кроме того, губернатор договорился о проведении совместных с Росприроднадзором проверок промышленности.

Кроме того, затронули ситуацию в Троицком районе: напомним, на прошлой неделе там разразилось экологическое ЧП, горожане жаловались на вонь от воды, подающейся из городской коммунальной системы. Виновником, как позже сообщил Алексей Текслер, оказалось агропредприятие «Ромкор».