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Борис Дубровский соболезнует родным разбившихся над Черным морем

Борис Дубровский соболезнует родным разбившихся над Черным морем
Челябинская область , Борис Дубровский , трагедия , скорбь , самолет , ту-154 , крушение
25.12.2016 15:45:00

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Память погибших почтят российские фигуристы, выступающие в Челябинске. 

Новость о крушении самолета Министерства обороны никого не оставила равнодушным. К соболезнованиям присоединился глава Челябинской области Борис Дубровский. Вслед за ним скорбь выразят российские фигуристы, начав последний день соревнований с минуты молчания. 

Авикатастрофа, произошедшая сегодня утром, заставила скорбеть всю страну. Соболезнования выражают и жители Челябинской области, во главе с губернатором Борисом Дубровским. Глава региона обратился к родным и близким погибших при крушении авиалайнера в Сочи. 

Эта трагедия причинила всем нам боль. Жители Челябинской области разделяют вашу скорбь и обращают к вам слова поддержки и утешения, — говорится в сообщении Бориса Дубровского. 

В память о погибших выступления на Чемпионате России по фигурному катанию начнутся с минуты молчания. Решение было принято Федерацией фигурного катания на коньках. 

Добавим, среди пассажиров, погибших при крушении самолета, находился ансамбль имени Александрова. Творческий коллектив, известный также как Хор Красной армии, неоднократно посещал Челябинскую область. Последнее выступление на территории Южного Урала состоялся в октябре этого года. Ранее заместитель дирижера военного ансамбля проверял оркестр ЧВВАКУША, выступающий в Челябинске на всех торжественных мероприятиях. 

Напомним, сегодня утром самолет Министерства обороны вылетел из Сочи в Сирию, однако до конечного пункта не добрался. Через 20 минут лайнер исчез с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в Черном море. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

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