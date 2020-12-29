Губернатор провел Совет по нацполитике в регионе

Алексей Текслер считает важным исключить любые проявления ксенофобии, дискриминации, национального и религиозного экстремизма

По данным социологического опроса, большинство респондентов оценивают межнациональные отношения в регионе как бесконфликтные и доброжелательные.



«Важно в принципе исключить факты какой-либо дискриминации по национальному или религиозному признаку, даже на бытовом уровне», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он также отметил, что сохранение и развитие национальных, культурных и духовных традиций, укрепление этноконфессионального единства остаются важными составляющими для жителей многонациональной Челябинской области. Жители области должны испытывать удовлетворение потребностей в национальной самоидентификации, сохранении традиций, обычаев и языков.



Участники совещания отметили, что в регионе существенно возросло как число, так и суммы грантов для общественных организаций, которые реализуют мероприятия, в том числе в сфере нацполитики.



«Эту практику мы продолжим, мне кажется, она приносит результат», — сказал губернатор.

Он также поручил усилить освещение реализации основных направлений государственной национальной политики в СМИ. Действующие соглашения о социальном партнерстве между правительством Челябинской области митрополией Русской Православной Церкви, Региональным духовным управлением мусульман Челябинской области и Центральным духовным управлением мусульман России будут пролонгированы.



«Наше сотрудничество невозможно недооценить, оно является важной составляющей в сохранении на территории региона этноконфессионального согласия», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поддержал кадровое предложение включить в состав Совета по нацполитике ректора ЧелГУ Сергея Таскаева, а также расширить состав участников конференции «Расулевские чтения», которая в этом году получила статус международной, муниципалитеты, общественные организации, национально-культурные центры других регионов страны

