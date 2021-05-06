Губернатор призвал южноуральцев принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Подать заявку на всероссийский проект можно до 7 мая включительно

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн». Заявки можно подать до 7 мая включительно.

Участие во всероссийской акции — возможность рассказать о своем герое Великой Отечественной войны. После регистрации на сайте 2021.polkrf.ru на указанную электронную почту поступит письмо с информацией о времени трансляции вашего участника. После шествия пользователи получат фрагменты демонстрации с фотографиями близких.

Виртуальное шествие состоится 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России.