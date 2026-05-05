Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в MAX пригласил южноуральцев принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».
Сделать это можно до 6 мая, разместив рассказ с фотографией ветерана на официальном сайте «Бессмертного полка» или через бота в мессенджере МАХ. Онлайн-шествие можно будет посмотреть на сайте акции 9 мая в 12:00.
Помимо этого, подвиг своих героев можно почтить в соцсетях или присоединиться к акции «Окна Победы», разместив портрет ветерана в окне своего дома или автомобиля.
«Очень важно бережно хранить память о подвигах и мужестве наших защитников, рассказывать о них детям и чтить их наследие», — отметил губернатор.
Алексей Текслер рассказал и о подвиге своего деда — Анатолия Зотова. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Анатолия Михайловича наградили медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны. Его фронтовой путь будет представлен в онлайн-шествии «Бессмертного полка».
Прием заявок завершится уже завтра, 6 мая.