Губернатор пригласил южноуральцев участвовать в акции «Бессмертный полк» онлайн

Прислать фото с рассказом о подвиге родственника можно до 6 мая

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в MAX пригласил южноуральцев принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».

Сделать это можно до 6 мая, разместив рассказ с фотографией ветерана на официальном сайте «Бессмертного полка» или через бота в мессенджере МАХ. Онлайн-шествие можно будет посмотреть на сайте акции 9 мая в 12:00.

Помимо этого, подвиг своих героев можно почтить в соцсетях или присоединиться к акции «Окна Победы», разместив портрет ветерана в окне своего дома или автомобиля.

«Очень важно бережно хранить память о подвигах и мужестве наших защитников, рассказывать о них детям и чтить их наследие», — отметил губернатор.

Алексей Текслер рассказал и о подвиге своего деда — Анатолия Зотова. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Анатолия Михайловича наградили медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны. Его фронтовой путь будет представлен в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Прием заявок завершится уже завтра, 6 мая.