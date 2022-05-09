Губернатор поздравил южноуральцев с Днем Победы!

Глава региона пожелал крепкого здоровья, мира, добра и благополучия

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Сегодня, 9 мая, губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с Днем Победы. Глава региона отметил подвиг ветеранов-фронтовиков, которые отстояли свободу нашей страны в борьбе с фашизмом. Текст обращения Алексея Текслера опубликован на сайте Правительства Челябинской области.

«Уважаемые южноуральцы! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы! В этом священном празднике воплотились гордость за нашу Родину, небывалое мужество миллионов соотечественников и скорбь о людских потерях, которая будет вечно жить в наших сердцах.

Мы с искренней благодарностью вспоминаем подвиг фронтовиков, которые, не щадя своих жизней, отстояли свободу нашей страны и принесли мир народам Европы. Низко склоняем головы перед доблестью тружеников тыла, перед всеми — от мала до велика, кто на своих плечах вынес неимоверные тяготы военных и послевоенных лет! Наш святой долг — чтить и помнить всех южноуральцев, чей ратный и трудовой подвиг приближал этот светлый победный день.

Мы гордимся тем, что являемся наследниками поколения Победителей. Это высокая честь и большая ответственность. 77 лет назад наш народ сломил хребет гитлеровскому фашизму. И сегодня российская армия делает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову. Таков завет наших предков, которому верны новые поколения защитников Отечества.

Пусть эти майские дни наполнят наши сердца надеждой, верой и силой духа! Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!», — говорится в обращении Алексея Текслера.