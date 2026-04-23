Губернатор поздравил школьников Южного Урала с победой в национальной олимпиаде

Финалисты работали над проектами по темам экономики и технологий

Семь учащихся из Челябинской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО).





Это престижное соревнование реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке президента России Владимира Путина. Поздравления юным дарованиям адресовал губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе.

В этом сезоне на олимпиаду зарегистрировались более 226 тысяч участников со всей страны, а в финалы вышли около 2100 сильнейших. Конкуренция была огромной, и успех южноуральских школьников, по словам главы региона, результат их упорного труда и настоящая победа.

Финалисты решали прикладные задачи в сложных профилях: анализ космических снимков, нейротехнологии, большие данные и технологии дополненной реальности. Ребята работали над проектами, имеющими прямое отношение к развитию экономики и технологий: автоматизация предприятий, создание систем помощи людям с ограниченными возможностями, анализ данных для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Особую благодарность губернатор выразил школам, которые подготовили талантливых ребят: это лицеи № 11, 35, 142 города Челябинска, а также Проектная школа МГТУ имени Г. И. Носова в Магнитогорске. Алексей Текслер поблагодарил педагогов, наставников и родителей за поддержку и веру в способности детей.

«Будущее нашей страны, ее технологический суверенитет создается сегодня не только на предприятиях, но и в школьных классах и студенческих лабораториях. Искренне горжусь нашими талантливыми, умными, целеустремленными школьниками. Вы — будущее Южного Урала и нашей страны!» — подчеркнул губернатор.