Губернатор поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от паводка в Аше

Первые выплаты уже начались

В городе работает пять комиссий по оценке ущерба, которые определяют размер компенсации по утрате имущества. Выплаты единовременной матпомощи уже начались.

Решаются даже нестандартные ситуации, когда человек живет в Аше, а зарегистрирован в другом месте, сообщает Алексей Текслер.

«Первые выплаты в размере 20 тысяч рублей единовременно, а также за частичную или полную утрату имущества уже начались. Даю поручение министерству социальных отношений вместе с главой города эту работу ускорить», — отметил Алексей Текслер.

Покинутые в спешке дома охраняют от мародеров. Также проводят охрану общественного порядка, везде дежурит полиция.

Роспотребнадзор каждый день проверяет качество водопроводной воды.

«В целом вся ситуация в Аше контролируется органами власти, работают необходимые силы и средства спасательных служб, подготовлены пункты временного размещения. У нас до сих пор в ПВР остаются граждане в гостинице „Аша“, а также в школе развернут пункт временного размещения. Пока он не востребован, надеюсь, что так и останется», — подчеркнул Алексей Текслер.

Сейчас актуальные задачи: откачать воду из домов и просушить их.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Челябинской области организуют отряд саперов на базе поисково-спасательной службы. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер после работы в Аше. Там не раз потребовалось ослаблять лед взрывами. Сейчас на реке Сим работают саперы Чебаркульской танковой дивизии, сообщили в Министерстве общественной безопасности.