Губернатор поручил усилить заботу о пожилых и участниках СВО в Челябинской области

Алексей Текслер обозначил задачи омбудсмену Юлии Сударенко

Губернатор Челябинской области заслушал доклад уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко. Алексей Текслер поблагодарил омбудсмена за проделанную в 2023 году работу и помощь в обеспечении прозрачности на прошедших в марте выборах. В ходе встречи глава региона обозначил ряд приоритетных задач для работы аппарата уполномоченного на 2024 год, передает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер отметил, что президент в своем послании Федеральному собранию особый акцент сделал на социальных задачах. В их числе — помощь семьям и участникам специальной военной операции.

«Вы тоже здесь ведете большую работу, в отчете об этом много сказано. Работа важная, она будет продолжаться и, уверен, усиливаться»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что не менее важное направление — долговременный уход за нуждающимися в социальном обслуживании. Такой уход в регионе получают пожилые люди и участники СВО.

«Мы этот институт расширяем. В этом году он зарекомендовал себя очень хорошо, есть положительная обратная связь, мы ее получили и на встрече с нашими общественными организациями инвалидов. Нам нужно эту работу усиливать. Понятно, основная задача ложится на социальный блок, соцслужбы, муниципалитеты, но, учитывая, что это новый институт для нас, постоянно нужно обращать на это внимание», — отметил губернатор.



Юлия Сударенко поблагодарила губернатора за меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. По ее словам, жалоб в этой части почти не поступает. Она отметила инициативность главы региона в сфере поддержки южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья:

«Большое вам спасибо, что в Челябинской области принят серьезный пакет мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Вы поддержали все наши рекомендации, в том числе по созданию реабилитационного центра. Люди с инвалидностью с большим воодушевлением восприняли ваше решение возглавить Совет по делам инвалидов. Мы признательны, что в Челябинске впервые был открыт кабинет оказания стоматологических услуг людям с ментальными нарушениями».

По словам Юлии Сударенко, в регионе много делается в части «Доступной среды». Так, в соответствие с требованиями приводятся социальные, культурные, спортивные объекты, развивается и транспортная доступность.

«Мы приветствуем и с благодарностью относимся к тому, как мы наращиваем объемы приобретаемого низкопольного транспорта. И просим профильные ведомства не забывать и о доступности остановочных комплексов», — сказала Юлия Сударенко.

Собеседники обсудили темы помощи ветеранам, многодетным семьям, детям-сиротам, малоимущим гражданам, осужденным.