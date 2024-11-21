Губернатор поручил отремонтировать отделение терапии в больнице села Кизильского

Алексей Текслер оценил качество ремонта в детском отделении и хирургическом корпусе районной больницы села Кизильского

На объектах за счет средств бюджета Челябинской области заменили оконные и дверные блоки, инженерные сети, в хирургическом корпусе заменили пандус и лифт.





Ежегодно в детском отделении проходят лечение около 200 человек. Всего к больнице прикреплено 3500 юных пациентов.





Через хирургический корпус каждый год проходит более 740 пациентов. Кроме отделений общей и гнойной хирургии в здании также размещены кабинет эндоскопической диагностики, оперблок и отдельная двухместная палата для участников СВО и ВОВ. Также здесь развернуто 11 коек для пациентов неврологического профиля.





Губернатор похвалил местных медиков за высокие показатели диспансеризации населения, а также за активную работу по программе «Земский доктор».

Сотрудники больницы, в свою очередь, попросили увеличить число передвижных ФАПов, чтобы закрыть потребности населения района.

После визита в Кизильскую районную больницу Алексей Текслер поручил Минздраву области отремонтировать терапевтическое отделение, оценить возможность приобрести еще один передвижной ФАП и фиброгастроскоп.