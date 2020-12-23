Губернатор пообещал, что на месте Томинского ГОКа не останется огромной ямы

Алексей Текслер напомнил, что на рекультивацию месторождения в Сосновском районе изначально закладывается специальный фонд

Губернатор Алексей Текслер уверен, что собственник Томинского ГОКа не бросит место добычи медной руды без внимания, когда месторождение будет исчерпано. Заодно глава региона успокаивает скептиков.



«Там завершается пусконаладка. Поверьте, внешний вид и само предприятие вас приятно удивят. Томинский ГОК — пример многим предприятиям нашего региона», — заявил Алексей Текслер в интервью 74.ru.

Среди жителей Челябинска и Сосновского района принято проводить ассоциации между еще не начавшим работать Томинским ГОКом и уже закрытым Коркинским разрезом: напомним, после прекращения добычи угля карьер под Коркино стал настоящей головной болью для властей и местных жителей: там регулярно вспыхивают эндогенные пожары, а стенки «самой большой ямы Евразии» в свое время угрожали жилым домам в поселке Роза. А ведь начиналась добыча в Коркинском районе тоже как современное производство.

«Тут параллели невозможны. Во-первых, риск эндогенных пожаров в угольных разрезах есть всегда. Во-вторых, в то время не было никаких требований к рекультивации, а сегодня такой план есть, утвержден и будет реализован после выработки месторождения. Это не обязательства конкретных людей, это обязательства предприятия перед государством, и сейчас у него совсем другое отношение к таких проектам. Этой проблемы не будет», — утверждает Алексей Текслер.

Наконец, он заверил, что на рекультивацию Томинского месторождения изначально закладывается специальный фонд.

Напомним, в ходе эксплуатации Томинского ГОКа отходы из него послужат как раз для рекультивации Коркинского разреза: для этого собственник ГОКа, Русская медная компания, специально учредила отдельное ООО «Промрекультивация». Одновременно закладываются средства и разрабатываются планы рекультивации самого Томинского комбината, хотя срок работы над этим наступит только в середине XXI века.