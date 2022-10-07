Губернатор поблагодарил президента за поддержку Челябинской области

Алексей Текслер поздравил Владимира Путина с юбилеем

Губернатор Алексей Текслер в день рождения президента страны Владимира Путина рассказал о важных проектах, которые проводятся в Челябинской области. Все они дают новый толчок и импульс для развития региона, их реализация стала возможна благодаря поддержке президента, пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

Сегодня, 7 октября, президент Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей.

«Для президента нет неважных тем. Каждый раз, когда я представляю ему проекты, которые нужны нашему региону и жителям, всегда нахожу поддержку и понимание. Благодаря главе государства мы вернули к жизни тему метро в Челябинске, обновляем общественный транспорт в наших городах, расширяем трассу М-5, приступаем к строительству университетского кампуса. Реконструируем аэропорт в Магнитогорске. Восстановили после прошлогодних пожаров Джабык и Запасное, построили дорогу. Этот список можно продолжать», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Отдельную благодарность Владимиру Путину он выразил за поддержку семей с детьми. Это то, без чего сложно было бы говорить о развитии и будущем, считает Алексей Текслер.

«Задача власти на всех уровнях — работать с той же любовью к России. Тогда, уверен, все сложности преодолеем и победим», — резюмировал глава региона.