Губернатор передал южноуральским полицейским шесть спецавтомобилей

В машину могут вместиться 9 сотрудников и 15 задержанных



Алексей Текслер передал в органы внутренних дел Челябинской области шесть оперативно-служебных автомобилей, их будут использовать на массовых мероприятиях. Их презентовали на церемонии открытия модульного пункта полиции в деревне Круглое Красноармейского района.





Полицейские пазики приобретены за счет средств областного бюджета. Их будут использовать на крупных массовых мероприятиях региона, которые проводятся достаточно часто.

«Это специальные автобусы на базе ПАЗ для работы в рамках массовых мероприятий. Уверен, что эта техника будет востребована», — обратил внимание Алексей Текслер.

Внутри машина похожа на мобильный полицейский участок: кресла, столик, отсек для задержанных.







