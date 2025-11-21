Губернатор передал нацгвардии две машины для заправки техники в полевых условиях

Это помощь участникам спецоперации

Автотопливозаправщики — это цистерны объемом 17 кубических метров на шасси высокой проходимости «Урал». Их используют для доставки, кратковременного хранения и механизированной заправки техники в полевых условиях. Оборудование, которым оснащена техника, позволяет точно опеределить объем выдаваемого фильтрованного топлива, передает коррекспондент Первого областного информагентства.

Ключи от новой техники губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с президентом компании ООО «УЗСТ» Николаем Антоновым передал заместителю командующего по вооружению — начальнику техники и вооружения Уральского округа национальной гвардии Андрею Шуту.





Губернатор поблагодарил руководителей и работников предприятия — они сделали эти машины для СВО сверх плана.

Николай Антонов отметил, что один такой заправщик может обеспечить топливом 32 танка.