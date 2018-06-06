/ 14-летние челябинцы получат паспорта из рук губернатора в День России

Первый документ будет вручен в торжественной обстановке.

Торжественный прием проведет губернатор Борис Дубровский в День России. На мероприятие пригласят самых активных 14-летних горожан. Они получат паспорт гражданина России, свой первый документ, из рук главы региона.

На этом празднование Дня России для Бориса Дубровского не закончится. Он приглашен на международный фестиваль национальных культур в Театр имени Наума Орлова.

В рамках концерта запланировано выступление танцевальных и музыкальных коллективов, в том числе из республик Казахстан и Кыргызстан. Продолжительность концерта — 1 час 20 минут. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

В Челябинске 12 июня пройдет большое количество праздничных мероприятий. Концерты состоятся во всех парках и скверах. Их участники признаются России в любви в песнях и танцах. Узнать подробнее о программе Дня России можно в нашей АФИШЕ.