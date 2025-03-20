Губернатор оценил работу нового культурно-досугового центра в Миньяре

У детей из Миньяра появилась возможность танцевать, петь, играть на музыкальном инструменте и заниматься йогой и аэробикой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил культурно-досуговый центр в Миньяре, открытый в 2024 году по его поручению. Глава региона осмотрел помещения центра и оценил его оснащение.

В новом центре созданы специализированные залы для занятий хореографией, вокалом, игрой на гармони, йогой и аэробикой.





Предусмотрены кабинеты для детского и юношеского творчества, позволяющие организовать досуг для разных возрастных групп. Центральным элементом здания является актовый зал на 48 мест, предназначенный для проведения концертов, лекций, мастер-классов и семинаров.

Открытие культурно-досугового центра стало важным событием для жителей Миньяра, обеспечив доступ к разнообразным творческим и образовательным возможностям.

Ранее мы сообщали, что в мае 2025 года в Миньяре откроется новая больница.