Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил культурно-досуговый центр в Миньяре, открытый в 2024 году по его поручению. Глава региона осмотрел помещения центра и оценил его оснащение.
В новом центре созданы специализированные залы для занятий хореографией, вокалом, игрой на гармони, йогой и аэробикой.
Предусмотрены кабинеты для детского и юношеского творчества, позволяющие организовать досуг для разных возрастных групп. Центральным элементом здания является актовый зал на 48 мест, предназначенный для проведения концертов, лекций, мастер-классов и семинаров.
Открытие культурно-досугового центра стало важным событием для жителей Миньяра, обеспечив доступ к разнообразным творческим и образовательным возможностям.
Ранее мы сообщали, что в мае 2025 года в Миньяре откроется новая больница.